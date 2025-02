Numa semana em que o estreante Tomás Vaclík liderou, o Sporting Braga e o Benfica também se destacam no onze da 23.ª jornada da Liga, segundo as notas combinadas dos jornalistas do Maisfutebol e do parceiro estatístico SofaScore.

Nos minhotos evidenciaram-se Paulo Oliveira no eixo defensivo, Gorby que esteve em destaque com um golo e o jovem Roger Fernandes que continua a dar cartas no ataque.

Relativamente ao Benfica, Orkun Kökcü abrilhantou o onze da jornada e Andrea Belotti, que se estreou a marcar, também sobressaiu.

Destaque notório para a exibição de Tomás Vaclík, que apesar de ter sofrido três golos na estreia pelo Boavista, fez um total de 11 defesas e recebeu a maior pontuação combinada (13,3).

Por fim, o Sporting, Estoril, Estrela, Santa Clara e Casa Pia completaram a equipa da semana.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.