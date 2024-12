Viktor Gyökeres valorizou-se em mais cinco milhões de euros e tornou-se no jogador mais valioso de sempre da Liga, com um valor de mercado de 75 milhões de euros. O internacional sueco já tinha igualado o recorde de João Félix na última atualização do portal Transfermarkt, mas atingiu agora um marco histórico.

Além disso, o Sporting continua a ser a equipa com maior representação no «top-10» dos mais valiosos no campeonato português, com seis presenças: Gyökeres (75 milhões de euros), Gonçalo Inácio (45 milhões de euros), Hjulmand (45 milhões de euros), Diomande (40 milhões de euros), Pedro Gonçalves (32 milhões de euros) e Geovany Quenda (30 milhões de euros).

Quanto às valorizações, o principal destaque vai para Samu, que de acordo com o mesmo portal subiu o seu valor de mercado dos 35 para os 50 milhões de euros, a mesma margem conseguida por Quenda, que passou dos 15 para os 30 milhões de euros.

A fechar o «top-5» estão três jogadores do Benfica, com Tomás Araújo a valorizar-se em 13 milhões de euros (novo valor de 28 milhões), Álvaro Carreras em 10 milhões de euros (novo valor de 18 milhões) e Aktürkoglu em sete milhões de euros (novo valor de 25 milhões).

Em sentido contrário, as maiores desvalorizações também aconteceram nos três grandes, com Diogo Costa a perder cinco milhões de euros no seu valor de mercado (agora de 40 milhões), sendo que Kaboré desceu dos 10 para os seis milhões e uma série de quatro jogadores com uma quebra de três milhões: Pepê (27 milhões de euros), Marcus Edwards (15 milhões de euros), Ricardo Horta (12 milhões de euros) e Nuno Santos (11 milhões de euros).