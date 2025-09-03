Liga
OFICIAL: Estrela da Amadora anuncia contratação de Luís Caica
Defesa de 20 anos é internacional pelos sub-20 de Angola e terminou a ligação de duas épocas com o Interclube
O Estrela da Amadora anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Luís Caica.
Através das redes sociais e em comunicado, o emblema tricolor confirmou a chegada do internacional pelos sub-20 de Angola, que nas últimas duas épocas representou o Interclube. Aos 20 anos, Luís Caica tem a primeira experiência no estrangeiro, depois de ter feito um golo em 19 jogos na última temporada.
💫 Luís Caica é tricolor! pic.twitter.com/NnZ8MYVRg0— CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) September 3, 2025
