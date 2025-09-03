O Estrela da Amadora anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Luís Caica.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema tricolor confirmou a chegada do internacional pelos sub-20 de Angola, que nas últimas duas épocas representou o Interclube. Aos 20 anos, Luís Caica tem a primeira experiência no estrangeiro, depois de ter feito um golo em 19 jogos na última temporada.

