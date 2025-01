O Farense anunciou esta sexta-feira mais um reforço. Depois do médio Zé Carlos, foi a vez de Yusupha Njie chegar por empréstimo do Al-Markhiya do Qatar.

Yusupha é já um nome conhecido, pois esteve ao serviço do Boavista por seis temporadas, de 2017/18 ate 2022/23, altura em que saiu para a equipa qatari.

Na primeira passagem pela primeira liga portuguesa, o avançado gambiano foi opção por 141 vezes, tendo marcado em 36 ocasiões.

O Farense está no 17.º lugar do campeonato nacional com 15 pontos conquistados.