O Sporting comunicou nas últimas horas à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que não vai ceder Matheus Nunes para representar a seleção brasileira nos três próximos jogos da Qualificação para o Mundial do Qatar-2022, todos agora em setembro, segundo apurou o Maisfutebol.

Conforme o nosso jornal revelou no último sábado, os leões alegam que o médio não tem vacinação completa, pelo que, assim, no regresso do país de origem teria de cumprir um isolamento profilático de 14 dias, tal como é indicado a quem entra em Portugal vindo do Brasil.

Ter sido chamado por Tite fora do prazo também pesou na decisão do emblema de Alvalade, que não quer abrir mão do jogador luso-brasileiro para os duelos com FC Porto, dia 11, na Liga, e Ajax, dia 15, na estreia na Liga dos Campeões.

Pronto para aceitar o convite da seleção brasileira, Matheus Nunes, que nasceu no Rio de Janeiro, também mudou de ideias depois que recebeu um telefonema de Fernando Santos. O selecionador nacional acabou por convencer o jogador de 23 anos a esperar uma convocatória de Portugal no futuro próximo.