Pedro Gonçalves foi eleito pelos treinadores da Liga o melhor médio dos meses de setembro e outubro. O médio do Sporting, que tem sido uma das figuras do bom arranque leonino, recebeu 46,67 por cento dos votos, à frente de Angel Gomes, com 13,85 e Piazon, que completa o pódio, tendo recolhido 10,77 por cento dos votos.

Nas quatro partidas que disputou neste período, Pote foi totalista apontou quatro golos. No total da época, o internacional sub-21 português soma sete tentos em outros tantos encontros realizados.