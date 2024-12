O Farense venceu este sábado o Famalicão, por 1-2, numa partida a contar para a 15.ª ronda do campeonato nacional.

Marco Matias (30m) deu vantagem aos algarvios com um bom cabeceamento. O momento do jogo estava guardado para o minuto 47, quando Miguel Menino aumentou a vantagem do Farense com um grande remate.

O melhor que o Famalicão conseguiu foi reduzir por intermédio de Óscar Aranda (80m), que converteu uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Farense sai do último posto da classificação e está no 14.º lugar, à condição, com 12 pontos. O Famalicão continua sem saber o que é vencer desde 3 de novembro.