Na ressaca do empate a dois golos com o FC Porto, o Rio Ave publicou na manhã desta terça-feira um vídeo com o intuito de brincar com os dragões.

No vídeo é possível ver uma cena já muito conhecida do filme Borat, com o personagem a fazer uma espécie de «comparação» entre os vilacondenses e os «azuis e brancos».

Com este empate, o Rio Ave está no décimo lugar, já o FC Porto viu o Sp. Braga aproximar-se do terceiro posto.

Confira aqui o vídeo: