O Sporting venceu esta sexta-feira o Torreense, do terceiro escalão, por 3-0, com dois golos do avançado Paulinho, num jogo-treino, na academia, que marcou o regresso à competição de Pedro Gonçalves.

De acordo com o site oficial do clube, Pote integrou o onze inicial apresentado pelo técnico Rúben Amorim e fez o seu primeiro jogo desde 28 de agosto.

O internacional português, melhor marcador do Sporting na última temporada, ficou em branco, com os dois primeiros golos a serem alcançados ainda na primeira parte por Paulinho, que em jogos oficiais não marca desde 15 de setembro, na goleada sofrida com o Ajax (5-1) para a Liga dos Campeões.

O extremo brasileiro Tabata fez o terceiro golo da partida na segunda parte, num encontro em que todos os jogadores disponíveis foram utilizados. Não foi o caso de Luís Neto que, segundo apurou o Maisfutebol, foi poupado por motivos de gestão física. Gonçalo Inácio, ainda a trabalhar de forma condicionada, também não foi utilizado neste jogo.

Falta ainda apurar a condição física de Pedro Porro que, já esta sexta-feira, foi dispensado da seleção espanhola que está a disputar a Liga das Nações, ao que tudo indica, com queixas no gémeo direito.

O plantel do Sporting vai agora cumprir dois dias de folga e volta ao trabalho na segunda-feira, às 10:00, na sua academia, para acelerar o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal frente ao Belenenses, marcado para 15 de outubro.