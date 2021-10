Pedro Gonçalves vai, ao que tudo indica, renovar esta sexta-feira contrato com o Sporting.

O empresário do avançado, Jorge Pires, tem uma reunião agendada com a SAD leonina, para acertar os últimos detalhes, que permitirão ao jogador rubricar um novo vínculo com o clube.

Pedro Gonçalves vai acrescentar um ano à ligação atual, ficando portanto com contrato até 30 de junho de 2026. Para além disso, a cláusula de rescisão deve subir para os 80 milhões de euros e o ordenado deve também ser substancialmente aumentado.

O Sporting prepara-se assim para fechar um dossier que já está a ser trabalhado desde o verão e que a SAD leonina considerava prioritário para segurar o melhor marcador da última época e um jogador fundamental para Ruben Amorim.