O V. Guimarães levou a melhor sobre o AVS e venceu o torneio particular da Póvoa de Varzim.

Num jogo sem golos no primeiro tempo, estes só acabaram por chegar já em cima do período de compensação. Aos 89 minutos, Guilherme Neiva colocou o AVS em vantagem, mas do outro lado, Tiago Silva impediu a festa do adversário e forçou o desempate por grandes penalidades.

Aí acabou por ser mais forte o conjunto orientado por Luís Pinto, sendo que Sangaré e Diego Duarte falharam os respetivos penáltis, contra apenas um desperdiçado pelo V. Guimarães (Rodrigo Duarte). Antes disso, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, o Vizela já tinha derrotado o Varzim, também através do desempate por grandes penalidades (6-5 após o 2-2 no tempo regulamentar).

Assista aqui ao penálti decisivo do V. Guimarães: