No segundo teste de pré-temporada, o Marítimo bateu o Sp. Braga B por 3-0, num jogo que decorreu no Estádio Municipal de Lousada.



Os golos dos insulares foram todos marcados na primeira parte: Alipour bisou e Cláudio Winck fez o outro golo.



Júlio Velázquez apresentou a seguinte equipa titular: Miguel Silva, Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa e China; Diogo Mendes, Pelágio, Beltrame; André Vidigal, Milson e Alipour. No segundo tempo, o espanhol alterou toda a equipa, incluindo o guarda-redes, alinhando o jovem madeirense Pedro Teixeira, de 19 anos.

O Marítimo vai continuar a estagiar em Lousada até dia 20 de julho e tem previstos mais três jogos particulares frente a Varzim, na quinta-feira, Vizela, no domingo, e Paços de Ferreira, no último dia de estágio.

Dos nove reforços apresentados até à data, só o defesa Facundo Constantini (ex-São Paulo) não integrou a lista de convocados.