Os reforços Verthonghen e Everton Cebolinha vão ser titulares no embate do Benfica frente aos ingleses do Bournemouth, este domingo (19h00), no Estádio da Luz, num jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Depois dos primeiros testes frente ao Estoril (4-1), Belenenses (4-0) e Farense (5-1), todos no Seixal, a nova equipa de Jorge Jesus vai jogar pela primeira vez no Estádio da Luz.

Equipas oficiais:

BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Rúben, Vertonghen, Nuno Tavares; Weigl, Taarabt, Rafa e Everton; Pizzi e Seferovic.

BOURNEMOUTH: Begovic, Adam Smith, Steve Cook, Lloyd Kelly e Diego Rico; Junior Stanlislas, Jefferson Lerma, Lewis Cook e Danjuma; Solanke e Sturridge.