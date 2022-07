O Boavista venceu o Nacional por 1-0, no quarto encontro de preparação para a época 2022/23.

Com 300 adeptos a assistir, Yusupha marcou o único golo da partida que se realizou no complexo anexo ao Estádio do Bessa

O guarda-redes Rafael Bracali, os defesas Pedro Malheiro, Robson Reis, Vincent Sasso, Rodrigo Abascal e Yanis Hamache, os médios Sebastián Pérez e Gaius Makouta e os avançados Bruno Lourenço, Kenji Gorré e Yusupha alinharam de início pelos anfitriões.

Ilija Vukotic, Joel Silva, Masaki Watai, Salvador Agra e Róbert Bozeník foram suplentes utilizados pelo treinador Petit, que tinha visto recentemente o Boavista bater a equipa de sub-19 (3-0) e perder ante Feirense (1-0), da II Liga, e o primodivisionário Arouca (2-0).

Já o Nacional, cujo estágio está a decorrer em Penafiel até sábado, evoluiu pela terceira ocasião na pré-temporada, após uma derrota igualmente pela margem mínima com o Marítimo (1-0), da Liga, e uma vitória sobre a Académica (1-0), despromovida à Liga 3.

O Boavista arranca a Liga com uma visita ao Portimonense, no dia 7 de agosto, um dia depois de o Nacional defrontar em casa o recém-despromovido Tondela na abertura da II Liga.