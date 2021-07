Otávio e Evanilson juntaram-se esta quinta-feira aos trabalhos de pré-época do FC Porto e já estiveram às ordens de Sérgio Conceição num dia que contou com duas sessões de treino.



A dupla não se apresentou no arranque da pré-temporada portista por estar a cumprir um período de quarentena, uma vez que viajou do Brasil há duas semanas.



Os dragões voltam a treinar, esta sexta-feira, no Olival.