O FC Porto realizou este sábado de manhã nova ronda de exames médicos e avaliações físicas, no Olival, aos 21 jogadores que iniciaram a pré-temporada 2021/22.



Segundo nota informativa dos dragões no fim do primeiro dia de trabalho, o grupo é formado por Cláudio Ramos, Diogo Costa, Francisco Meixedo, Carraça, Diogo Leite, Fábio Cardoso, Manafá, Marcano, Mbemba, Nanu, Rodrigo Conceição, Zaidu, Loum, Rodrigo Valente, Romário Baró, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, João Mário, Francisco Conceição, Fernando Andrade e Toni Martínez.



Depois de cumprirem o plano determinado para o segundo dia da pré-época, os jogadores portistas folgam este domingo, regressando ao trabalho na segunda-feira, novamente no Olival.