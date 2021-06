O Gil Vicente anunciou nesta segunda-feira o calendário da pré-época.

Os gilistas, que começaram os exames médicos na passada sexta-feira, vão ter uma pré-época preenchida com jogos com adversários nacionais, e sempre à porta fechada. A primeira partida é com o Vizela, no dia 3 de julho, seguindo-se Leixões (7), Santa Clara (10), Desp. Chaves (14), Famalicão (16) e Vitória de Guimarães (17).

O plantel para a nova época já conta com os reforços Kritchiuk (ex-Belenenses), Zé Carlos (ex-Braga), Matheus Bueno (ex-Coritiba), Bilel (ex-Farense), Fran Navarro (ex-Valência) e Élder Santana (ex-Sanjoanense). Henrique Gomes, Rúben Fernandes, Vítor Carvalho, João Afonso e Fujimoto renovaram os vínculos e seguem no clube de Barcelos.