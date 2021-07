O Gil Vicente derrotou, este sábado, o Santa Clara por 2-1, num jogo particular disputado no estádio Municipal de Barcelos.



Os golos da equipa de Ricardo Soares foram anotados por Vítor Carvalho e Fran Navarro, ambos na primeira parte. Na segunda metade, os açorianos marcaram por Cryzan.

Os insulares, que no outro jogo de pré-época empataram com o Feirense, vão defrontar na próxima segunda-feira o Varzim em jogo particular.

A época oficial do Santa Clara começa com a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual os açorianos irão defrontar o vencedor do embate entre os macedónios do Shkupi e os kosovares do Llapi, a 22 e 29 de julho.