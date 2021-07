O Gil Vicente bateu este sábado o Vizela por 3-2, num jogo particular entre as duas equipas da I Liga, realizado em Lousada.

A equipa de Barcelos, orientada por Ricardo Soares, venceu o seu primeiro jogo da pré-temporada, enquanto o Vizela, de Álvaro Pacheco, somou a primeira derrota, depois do triunfo sobre a equipa sub-23 do Bsports Academy (8-0), há uma semana.

No campo de treinos n.º 2 do Complexo Desportivo de Lousada, os dois golos do Vizela foram marcados por Cassiano, tendo o Gil Vicente respondido por Samuel Lino, Vítor Carvalho e Léautey.

O Vizela volta a realizar um jogo de preparação na terça-feira, com o Sporting de Braga, e o Gil Vicente defronta o Leixões, na quarta-feira.