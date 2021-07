O futebolista venezuelano Jeriel De Santis já integrou, esta segunda-feira, os trabalhos do Boavista, aumentando as opções do treinador João Pedro Sousa no início da segunda semana de pré-época.

De Santis, informara o clube no arranque da pré-temporada 2021/2022, ia apresentar-se mais tarde devido a «questões burocráticas» e já esteve esta manhã no campo de treinos do Estádio do Bessa.

O avançado de 19 anos cumpriu três jogos pela equipa principal na época passada, além de 11 jogos e quatro golos pelos sub-23.