O plantel do Moreirense arrancou os trabalhos da temporada 2021/22 esta sexta-feira, realizando os tradicionais exames médicos, na presença do único reforço oficializado e do novo treinador do clube da Liga.

Um grupo de dezoito jogadores cumpriu o primeiro de vários dias dedicados à tradicional avaliação clínica após as férias, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, incluindo o defesa Artur Jorge, que chegou há três dias oriundo dos cipriotas do APOEL.

Fonte do Moreirense confirmou à agência Lusa a presença do médio Rúben Ramos e do avançado ganês Malik Abubakari, que evoluíram em 2020/21 por empréstimo no Mafra e no Casa Pia, ambos da II Liga, respetivamente, tal como o centrocampista ganês Mohammed Iddriss, proveniente da União de Leiria, então no Campeonato de Portugal.

Já o defesa central luso-canadiano Steven Vitória e o médio guineense Ibrahima Camará prolongaram a última temporada ao serviço das respetivas seleções e são esperados ao longo da próxima semana, tal como o lateral esquerdo Abdu Conté e o centrocampista Filipe Soares, finalistas vencidos pela seleção de sub-21 no Europeu da categoria.

O Moreirense designou João Henriques, que treinou o Vitória de Guimarães em 2020/21, como sucessor de Vasco Seabra, responsável pelo oitavo posto na última edição da Liga, com 43 pontos, igualando a segunda melhor prestação do clube em onze presenças.

Os cónegos começam a treinar na segunda-feira à tarde, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, coincidindo com a apresentação do plantel à comunicação social, numa fase em que têm definido o tradicional estágio em Ofir, de 12 a 18 de julho.