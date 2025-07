O estádio José Gomes vai receber, na próxima terça-feira, o jogo de apresentação aos sócios e adeptos do Estrela da Amadora.

Com entrada gratuita, na quinta edição do Troféu José Gomes, os tricolores medem forças com o Belenenses (Liga 3), num jogo que tem início marcado para as 19h30.

Este será um reencontro entre as duas formações da região de Lisboa que, no passado dia 16 de julho, se defrontaram num particular que terminou com um nulo. As duas equipas começam os respetivos campeonatos no fim de semana de 9 e 10 de agosto. O Estrela da Amadora viaja até à amoreira para defrontar o Estoril, já o Belenenses começa a Liga 3 fora de casa frente ao Mafra.

