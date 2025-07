O Estrela da Amadora levou a melhor sobre o 1.º Dezembro, em mais um particular de pré-temporada que se realizou à porta fechada, no Estádio José Gomes.

Alan Godoy esteve em destaque na equipa de José Faria, com um «bis», apontado aos dez e aos 36 minutos. Abraham Marcus, Simão Pedro e o reforço Gonzalo Calçada fizeram os restantes golos do Estrela. O avançado espanhol proveniente do Getafe já fatura, dois dias depois de ter sido anunciado como reforço na Reboleira.

Do outro lado, Diogo Ferreira e Harramiz Soares reduziram a desvantagem para a equipa que atua na Liga 3.

Este foi o onze inicial escolhido por José Faria: Renan Ribeiro, Chernev, Bernardo Schappo, Luan Patrick; Jefferson Encada, Amine, Robinho, Montóia; Jovane Cabral, Abraham Marcus e Alan Godoy.

Segue-se o duelo frente ao Lusitanto de Évora, da Liga 3, para o Estrela da Amadora, num jogo que está marcado para a próxima quarta-feira.