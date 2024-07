O Farense venceu, esta quarta-feira, o Marítimo, por 1-0, em jogo à porta fechada, no centro de treinos do clube algarvio, em São Brás de Alportel.

O golo solitário da partida foi marcado apenas na segunda parte, autoria de Belloumi, depois de receber uma assistência de Geovanny.

Naquele que é o terceiro jogo da pré-época 2024/25, o Farense soma a segunda vitória, depois de ter triunfado com a equipa sub-23 (5-1) e ter perdido com o Benfica (5-0). No próximo jogo, no sábado, a equipa de José Mota encontra o Al Nassr, orientado por Luís Castro, mas sem Otávio e Cristiano Ronaldo, a recuperar de lesão e de férias, respetivamente. O jogo será no Estádio de São Luís, em Faro, às 20h.

Por outro lado, o Marítimo, da II Liga, joga ainda esta quarta-feira, com o Cambridge United, no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa, às 19h30.