Depois de ter entrado no decorrer do jogo contra o Estrela da Amadora, o jovem Roger vai ser titular no jogo de preparação do Sp. Braga contra o Farense, esta noite.



O jogador da formação dos bracarenses têm apenas 15 anos e foi notícia por ter deixado o técnico Carlos Carvalhal «intrigado».



De resto, apenas Bruno Rodrigues repete a titularidade em comparação com o jogo anterior de pré-temporada.



Sp. Braga: Matheus, Bruno Rodrigues, Paulo Oliveira e Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Castro e Roger; Fábio Martins, Mario González e Ricardo Horta.