Adán

Sempre atento, o guarda-redes espanhol contratado ao Atlético Madrid, teve intervenção de grande valor ao parar um cabeceamento de Silvestre Varela que poderia ter empatado o jogo, quando os leões já venciam por 1-0. Foi a intervenção mais complicada, nos 45 minutos em que esteve em campo.

Pedro Gonçalves

O avançado, ex-Famalicão, começou na esquerda mas cedo deambulou pelos outros lugares do ataque, tanto no centro como na direita. Marcou o primeiro golo, desviando um passe de Tiago Tomás. Voltou a mostrar técnica e visão.

Feddal

O marroquino entrou aos 70 minutos e não passou pelas complicações do jogo com o Portimonense...

Porro

Tentou integrar-se nas manobras ofensivas da equipa e esteve quase a marcar à entrada para os últimos dez minutos, num remate parado por Guilherme Oliveira

Antunes

Tal como Porro, mais em jogo em que esteve melhor ofensivamente do que a defender...

Nuno Santos

O extremo recrutado ao Rio Ave começou na direita e procurou imprimir velocidade. Teve o golo nos pés nos descontos, atirando, dentro da área e em zona frontal, para a bancada.

Outro destaque: Tiago Tomás

O jovem da formação leonina marcou contra o Portimonense e hoje voltou a faturar. O golo, em que só teve que empurrar após jogada de Jovane, coroou uma boa exibição, que conteve ainda a assistência para o golo de Pedro Gonçalves.

As caras novas do Belenenses

Afonso Taira

Oriundo do Hermannstadt (Roménia) foi o médio mais recuado da equipa, muitas vezes pisando terreno dos centrais. Procurou ser bombeiro no auxílio a uma defesa de papel, mas foi inconsequente.

Bruno Ramires

Veio do Feirense para o meio-campo do Belenenses, posicionando-se no miolo. No 4x3x3 de Petit, Ramires esteve mais perto de Taira do que de Rodrigo e também sentiu dificuldades em parar as investidas do Sporting.

Miguel Cardoso

Extremo-direito, ex-Dínamo Moscovo. Jogou os 90 minutos e acabou a lateral. Dos seus pés saiu o cruzamento para o golo de Gonçalo Agrelos. Mostrou que pode ser uma mais-valia para este novo Belenenses.