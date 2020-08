O Sporting de Rúben Amorim tem um novo teste marcado para as 20h30 deste domingo frente ao Belenenses, desta feita, no Estádio do Algarve. Um jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Depois da primeira vitória na pré-temporada, frente ao Portimonense (2-1), o treinador do Sporting vai ter a oportunidade de voltar a testa a equipa, naquele que será o segundo jogo dos leões no estágio que estão a realizar em Lagos.

Depois do jogo desta noite, a comitiva leonina regressa a Lisboa para prosseguir a preparação da nova temporada em Alcochete, tendo já novo teste marcado, para 4 de setembro, frente aos espanhóis do Valladolid, em Alverca.