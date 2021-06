O Vitória de Guimarães deu início ao primeiro treino com bola nesta segunda-feira. O destaque foi a ausência do guarda-redes Bruno Varela, do defesa Sacko e do avançado Rúben Lameiras.

O guardião segue em recuperação de uma lesão contraída no final da época passada e o extremo sofreu uma gastroenterite. O defesa direito tem autorização para chegar mais tarde, depois de ter representado a seleção do Mali.

O primeiro treino no relvado contou com 26 jogadores, sendo a novidade a integração do defesa central Rui Correia, que representou na época passada as equipas B e sub-23 vitorianas. O jogador de 19 anos entra no lugar de Afonso Freitas, defesa recém-integrado na equipa principal que está lesionado.

Nos trabalhos estiveram presentes ainda Rafa Soares, defesa esquerdo que voltou depois de ano e meio de empréstimo aos espanhóis do Eibar, e Joseph, médio que esteve fora dos relvados durante toda a época 2020/21 devido a lesão.

O primeiro encontro de preparação dos vimaranenses é contra o Feirense, no dia 3 de julho.