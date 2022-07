Oficializado esta quarta-feira como reforço do Arouca, Vitinho marcou o único golo da vitória do Arouca diante do Feirense, em jogo de preparação para a época 2022/23.



Na partida disputada em Arouca, o ex-Corinthians e Oriol Busquets, mais recentes reforços da equipa de Evangelista, foram lançados na equipa inicial.

Zubas, Bogdan Milovanov, Rafael Fernandes, Opoku, Kizza, Yaw Moses, Pedro Moreira, Antony e Arsénio são os restantes jogadores que alinharam de início, numa partida que contou ainda com a participação de João Valido, de Arruabarrena, Basso, Tiago Esgaio, David Simão, Ismaila Soro, Alan Ruiz, Bukia e Bruno Marques.



Este foi o segundo jogo-treino que o Arouca realizou esta quarta-feira depois de ter sido goleado pelo FC Porto de manhã, no Olival.