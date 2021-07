O Arouca, de volta à I Liga, empatou este sábado com a Académica 2-2, no primeiro jogo de preparação para a próxima temporada, que encerra a semana de estágio no Luso, Mealhada.

Os golos da formação comandada por Armando Evangelista foram apontados por Bukia (24m) e André Silva (75m), numa partida em que os reforços Eugeni e Leandro Silva foram titulares. Do lados dos «estudantes», marcaram Dani (17m) e Jonathan Toro (57m).

Esta partida marca o final da semana de estágio da formação arouquense no Luso, Mealhada, que termina no domingo, sendo que o próximo jogo de preparação está marcado para quarta-feira com o primodivisionário Paços de Ferreira.