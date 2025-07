O Nacional perdeu 2-0 frente ao Celta de Vigo. O jogo foi realizado na manhã desta terça-feira Cidade Deportiva Afouteza, em Vigo.

Para os espanhóis marcaram Hugo Sotelo, aos 32 minutos, através de uma grande penalidade, e por Hugo González, aos 68 minutos.

O técnico Tiago Margarido lançou no onze inicial os seguintes jogadores: Lucas França, João Aurélio, Ulísses, Léo Santos, José Gomes, Alan Nuñez, André Sousa, Matheus Dias, Jota, Paulinho Bóia e Martim Gustavo.

Com o decorrer da partida entraram ainda Zé Vítor, Festim Shatri, Douglas Nathan, Deivison Souza, Chiheb Laabidi, Jesus Ramírez, Lucas João e Filipe Soares, que foi hoje apresentado no clube.

Este foi o quinto desafio de pré-temporada da equipa insular depois da derrota frente ao Chaves (2-0), do empate com o Sporting (1-1), e somou duas vitórias, frente à Académica (4-2), e à AD Machico (3-0), do Campeonato de Portugal.

O Nacional continua a preparar a próxima temporada. A equipa madeirense vai defrontar o Tondela, recém-promovido à Liga, na próxima quinta-feira naquele que será o penúltimo jogo de preparação.