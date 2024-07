O Arouca empatou esta sexta-feira sem golos diante do Tondela, da II Liga, em encontro particular de pré-época, disputado à porta fechada, no reduto dos arouquenses.

Depois de cancelada a partida que opunha o conjunto da Serra da Freita ao Boavista, os tondelenses surgiram como adversário alternativo e expuseram, uma vez mais, as dificuldades dos comandados do recém-chegado treinador Gonzalo García em alcançar bons resultados nos testes de pré-temporada.

Ao quarto jogo, o Arouca registou o primeiro empate, após derrotas frente ao São João de Ver (3-2) e Rio Ave (3-2) e uma vitória diante da Oliveirense (3-1), fechando a preparação com a receção ao Académico de Viseu, marcada para 3 de agosto.

Já o Tondela, orientado por Luís Pinto, vinha de uma vitória diante do Benfica B, no domingo, por 1-0, e seguem-se agora duelos frente ao Sp. Covilhã, no sábado, e União de Leiria, a 2 de agosto.