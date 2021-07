Depois de já ter vencido o Belenenses por 1-0 esta manhã, o Sporting venceu agora à tarde o Estoril-Praia por 3-1 em mais um jogo de preparação para a nova temporada realizado em Alcochete.

No jogo da manhã, frente aos «azuis», foi Joelson Fernandes que marcou o golo solitário, enquanto à tarde, frente aos canarinhos, marcaram Pedro Porro, Jovane Cabral e Bruno Tabata.

No primeiro jogo, Ruben Amorim apostou no seguinte onze, com destaque para a estreia dos reforços Gonçalo Esteves e Ricardo Esgaio: Luís Maximiano, Gonçalo Esteves, Eduardo Quaresma, Zouhair Feddal, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Dário Essugo, Daniel Bragança, Joelson Fernandes, Nuno Santos e Paulinho.

Para o segundo jogo, o treinador do Sporting fez alinhar os seguintes jogadores: Antonio Adán, Pedro Porro, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes, Flávio Nazinho, Matheus Nunes, Bruno Tabata, Jovane Cabral, Tiago Ferreira e Tiago Tomás.

Enquanto decorria o segundo jogo com o Estoril, Antunes, Pedro Marques e o reforço Rúben Vinagre realizaram trabalho específico de condicionamento físico, segundo informou o clube de Alvalade.