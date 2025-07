Rio Ave e AVS empataram esta quarta-feira 1-1, em mais um jogo de preparação para a temporada 2025/26, disputado, em Quiaios, na Figueira da Foz, onde os vila-condenses estão a estagiar.

A formação da foz do Ave, orientada por Sotiris Silaidopoulos, adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio de André Luiz, mas equipa da Vila das Aves, comandada por José Mota, resgatou o empate, aos 73 minutos, com um golo apontado por John Mercado.

O Rio Ave continua, assim, sem perder nos ensaios de pré-temporada e, no sábado, tem novo teste, frente ao Benfica B, da II Liga, no fecho do estágio em Quiaios.

Já o AVS tem um novo jogo-treino dentro de uma semana, a 30 de julho, frente aos vizinhos do Moreirense.