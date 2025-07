O Estádio do SL Benfica (Luz) e o Estádio Capital do Móvel foram os vencedores do prémio “Estádio” na época 2024/25, sendo distinguidos, respetivamente, como os melhores recintos desportivos das equipas que competem na Liga e na II Liga de Portugal.

Na Liga, o estádio que é casa do Benfica venceu o prémio. O estádio dos encarnados teve uma nota média de 4,97 ao longo da época, contra os 4,91 do Estádio do Dragão, casa do FC Porto, e os 4,80 do Estádio José Alvalade, recinto do Sporting.

Já na II Liga foi o Estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira, a arrecadar o prémio. O estádio dos castores obteve uma nota média de 4,24, superando o Estádio do Futebol Clube de Vizela, que teve 4,14 de média, bem como o Estádio do Marítimo, que obteve 4,10.

As notas finais são resultantes das avaliações de cada jogo num estádio. Avaliam-se parâmetros como a acessibilidade, atividades pré e pós-jogo, espaços para a comunicação social, instalação sonora, qualidade dos serviços prestados às equipas visitantes, produto televisivo, publicidade e limpeza.

As ligas profissionais têm o pontapé de saída para 2025/26 dentro de um mês, no fim de semana de 9 e 10 de agosto.