Samu, ponta de lança do FC Porto, foi eleito o jogador do mês de dezembro de 2024 da Liga.

Depois de ter conquistado a distinção relativa ao melhor avançado, o jogador dos dragões recebe também o prémio de melhor jogador do campeonato português no último mês.

Com cinco golos e duas assistências em cinco jogos realizados, o jovem de 20 anos mereceu 18,52 por cento dos votos dos treinadores, batendo a concorrência de Patrick Sequeira, guarda-redes do Casa Pia (11,11 por cento), e de Alberto Costa, lateral do V. Guimarães (10,37 por cento).