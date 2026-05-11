Jan Bednarek foi eleito o melhor defesa do mês de abril na Liga.

O central do FC Porto já tinha arrecadado esta distinção em setembro, outubro, novembro, dezembro e fevereiro.

No mês passado, o polaco de 30 anos foi totalista nos quatro jogos dos campeões nacionais (três vitórias e um empate)

Bednarek foi eleito sem contestação, até porque amealhou 41,18 por cento dos votos dos treinadores principais da Liga. O central do FC Porto ficou à frente de Ibrahima Ba (Famalicão), com 9,41 por cento, e Tiago Esgaio (Arouca), com 8,24.

