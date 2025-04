O FC Porto emitiu um novo comunicado esta quarta-feira em jeito de resposta ao documento escrito pelo Benfica, onde acusa os dragões de «má-fé».

Neste novo texto publicado no site do clube «azul e branco», o FC Porto voltou a pedir esclarecimentos a Reinaldo Teixeira sobre o facto da possibilidade de estar em «incompatibilidade no contexto da sua atividade enquanto coordenador dos delegados da Liga Portugal».

Os dragões pedem ainda que «a Liga Portugal se pronuncie com carácter de urgência» sobre o assunto.

Leia aqui o comunicado do FC Porto na íntegra:

«Após o comunicado emitido esta quarta-feira pelo SL Benfica, o FC Porto vem esclarecer o seguinte:



1. O FC Porto subscreveu uma só candidatura, posição essa que foi pública e oportunamente comunicada aos clubes da Primeira e da Segunda Liga;



2. O FC Porto não emitiu qualquer juízo sobre a legitimidade dos negócios celebrados entre o presidente do SL Benfica e o sr. Reinaldo Teixeira. O presidente do SL Benfica pode fazer negócios com quem entender e quando entender;



3. O FC Porto pretende ver esclarecido o seguinte sobre o sr. Reinaldo Teixeira, atual coordenador dos delegados da Liga Portugal e candidato à presidência da mesma:

I- Se está ou esteve em situação de incompatibilidade e/ou conflito de interesses no contexto da sua atividade enquanto coordenador dos delegados da Liga Portugal;

II- Se cumpriu com as suas obrigações de reporte dos negócios mantidos com o presidente de algum clube ou com representantes de outras SAD - ao abrigo da regulamentação aplicável, incluindo do Código de Transparência e Anticorrupção da Liga Portugal;

III- Se reúne as condições de idoneidade, credibilidade e independência para concorrer à presidência da Liga Portugal e para exercer livremente as suas funções sem limitações ou ónus.



O FC Porto reitera, assim, o pedido para que sejam prestados todos os esclarecimentos necessários quanto às questões levantadas e para que a Liga Portugal se pronuncie, com caráter de urgência, quanto ao cumprimento das obrigações acima referidas por parte do candidato Reinaldo Teixeira.»