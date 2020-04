António Costa dá este sábado uma entrevista ao jornal Expresso, através da qual fala sobre o fim do Estado de Emergência e o plano para o regresso da normalidade à sociedade portuguesa. Entre os vários temas abordados, o Primeiro-Ministro falou também do futebol, e do que está programado para o regresso da competição ao país.

«Para o público, há várias soluções», começou por dizer António Costa. «Pode ser totalmente à porta fechada ou só com os lugares cativos distribuídos pelo estádio. A proposta que a Liga apresentou era para em junho e julho se poder completar a época desportiva. Ainda temos tempo para preparar isso.»