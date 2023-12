O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito aos confrontos registados entre adeptos do Sporting e do FC Porto, antes do clássico do passado dia 18 de dezembro que terminou com uma vitória dos leões por 2-0.

Antes do início do jogo, nas imediações do Estádio de Alvalade, registaram-se confrontos entre adeptos dos dois clubes e também com a Polícia de Segurança Pública que teve de recorrer a balas de borracha para pôr cobro aos incidentes.

Hugo Viana e Sérgio Conceição também tinham sido alvo de um processo disciplinar, também relativo ao clássico, mas neste caso, os processos foram arquivados.