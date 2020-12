O Conselho de Disciplina abriu um processo de inquérito aos acontecimentos do túnel de Famalicão, relativos ao fim do jogo da equipa local com o Sporting.

Recorde-se que a formação leonina saiu revoltada do encontro, depois de ter tido um golo anulado nos descontos, sendo possível ver nas imagens Frederico Varandas e Hugo Viana a falar com o árbitro Luís Godinho.

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, considerou de resto muito grave o que aconteceu no túnel.

«O que se passou foi uma vergonha. Os jogadores têm de ter mais juízo, os treinadores têm de ter muito mais juízo e os dirigentes têm de ter muito, muito, muito mais juízo. Para mim foi uma vergonha», referiu no final da partida.

«Foram faltas de respeito nossas e faltas de respeito deles. Para mim, que ano neste mundo, isto que se passou foi uma vergonha e eu como treinador tenho de ter mais juízo do que tive hoje.»