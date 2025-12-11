A Liga reuniu-se com o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, num encontro destinado a reforçar a articulação entre instituições na defesa dos direitos audiovisuais, numa altura em que avança o processo de centralização.

A reunião serviu para lançar a ideia de uma ação de sensibilização dedicada ao combate à pirataria, à contrafação e à venda ilegal de bilhetes. O plano prevê ainda abordar questões legais relacionadas com evasão fiscal e branqueamento de capitais, práticas que muitas vezes andam associadas à exploração ilegal de conteúdos audiovisuais.

Foi também reforçada a necessidade de denunciar este tipo de crimes, passo considerado essencial para que os processos-crime avancem, e de promover iniciativas que aumentem a literacia e a responsabilização de todos os agentes do setor.

Do encontro saiu uma estratégia conjunta que irá envolver várias entidades, incluindo operadores televisivos, com o objetivo de garantir uma resposta mais coordenada e eficaz na proteção do valor dos direitos audiovisuais.