A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens, de 22 e 35 anos, por posse de droga e artefactos pirotécnicos, nas imediações do Estádio de São Luís em Faro, antes do Farense-Sporting de sexta-feira, que abriu a 27.ª jornada da I Liga.

Os detidos foram detetados em «flagrante e aquando da deflagração de artefactos pirotécnicos», refere a PSP, em comunicado, acrescentando que um deles tinha «cerca de 25 doses de haxixe», que foram «igualmente apreendidas».

A PSP adianta que as detenções ocorreram no âmbito do dispositivo policial mobilizado para garantir a segurança do jogo, tendo ainda sido identificado um jovem de 17 anos com artigos pirotécnicos, que se preparava para utilizá-los. Após a sua apreensão e análise, a PSP concluiu que «poderá enquadrar-se numa infração contraordenacional».

Depois de «detidos, identificados e elaborados os procedimentos processuais», foi restabelecida a liberdade aos dois homens, que devem comparecer em tribunal na segunda-feira, às 10 horas.

Em campo, um golo de Pedro Gonçalves, aos 36 minutos, deu o triunfo à equipa comandada por Ruben Amorim.