A PSP alerta que os festejos do final da I Liga exigirão uma operação "complexa", com coordenação entre Braga e Lisboa.

«Contamos, quer no estádio [em Lisboa ou Braga], quer mais tarde, no recinto dos festejos, que todas as pessoas sigam as instruções da PSP. Estaremos na perspetiva de equilibrar tolerância, e facilitar um ambiente, com firmeza para o cumprimento da lei», afirmou o superintendente Luís Elias, do Comando Metropolitano de Lisboa.

Sporting e Benfica, empatados a 79 pontos, disputam o título no sábado. Os leões recebem o V. Guimarães em Alvalade, enquanto as águias visitam o Sp. Braga. A PSP atuará nos estádios, trajetos e, em Lisboa, no Marquês de Pombal.

«Contamos com a colaboração de todos e queremos, de alguma forma, permitir e facilitar que todo este evento decorra com tranquilidade, civismo e num ambiente de festa», disse ainda Luís Elias.

Em Lisboa, o estacionamento perto do Estádio José Alvalade será restrito e os estabelecimentos comerciais fecharão a partir das 13h. Em Braga, o estádio abrirá às 16h, com apelo aos adeptos para que usem transportes públicos.

No Marquês de Pombal, quatro estações de metro vão fechar: Marquês, Avenida da Liberdade, Picoas e Parque. O acesso ao local dos festejos do título será restrito a seis entradas apenas.

«A PSP procederá a revistas, em que não são permitidos, a título de exemplo, garrafas de vidro, copos, megafones, cadeiras ou bancos, os sticks para o telemóvel, apontadores de laser, buzinas… Não permitiremos a entrada», avisou o superintendente.

Os cortes de trânsito começam às 15h, com o túnel do Marquês encerrado e revistas de segurança antes da abertura do recinto entre as 20h30 e as 21h.

Sporting e Benfica discutem o título nacional frente a V. Guimarães e Sp. Braga, respetivamente. As duas partidas terão acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.