A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) emitiu, esta segunda-feira, um comunicado, no qual manifestou a «profunda preocupação e indignação» relativamente aos acontecimentos registados no FC Porto-Benfica.

«Um agente da PSP disparou munições não letais contra adeptos a uma distância extremamente curta, cerca de um metro, numa ação desproporcional e perigosa. Acabou por acertar aleatoriamente em dois cidadãos», escreveu a APDA.

Segundo a associação, a ação foi «desproporcional e perigosa» e colocou em causa a integridade física dos adeptos, além de violar as normas legais das forças de segurança.

«O disparo à queima-roupa contra uma multidão contraria os padrões de atuação estabelecidos para a contenção de distúrbios, podendo configurar abuso de autoridade e uso excessivo da força», lê-se no comunicado.

A APDA exige, por isso, a investigação da Inspeção-Geral da Administração Interna, para que sejam apuradas responsabilidades.

«Não podemos aceitar que a segurança dos adeptos seja posta em risco por intervenções policiais desajustadas e abusivas. O futebol deve ser um espaço de festa e convivência, e as forças de segurança têm o dever de garantir a proteção de todos os envolvidos, sem recorrer a práticas que possam colocar vidas em perigo», concluem.