O «Pulsómetro» do Maisfutebol esteve atento aos comentários nas redes sociais sobre o jogo Estrela-Benfica deste domingo (3-2). O sentimento geral foi praticamente neutro no que toca ao Estrela da Amadora, com 48 por cento positivo e 52 por cento negativo. Já no que diz respeito ao Benfica, o sentimento foi mais negativo (59 por cento) do que positivo (41 por cento).

O tema mais discutido nas redes sociais foi, de longe, o desempenho do Benfica, seguindo-se o desempenho de Vangelis Pavlidis e o desempenho de Bruno Lage.

VEJA AQUI AS CONCLUSÕES DO PULSÓMETRO