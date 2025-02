O Benfica venceu o Moreirense no Estádio da Luz, por 3-2, neste sábado, em jogo da 21.ª jornada da Liga portuguesa.

Através do Pulsómetro, uma ferramenta utilizada pelo Maisfutebol em parceria com a Augusta Labs, é possível perceber que as exibições tanto do Benfica como do Moreirense tiveram uma ligeira prevalência de sentimento positivo na net.

As críticas à arbitragem tiveram apenas uma média de 23%.

Saiba mais sobre o pulsómetro.

Conteúdo gerado com recurso a IA - Indicador de sentimento e dos tópicos mais discutidos entre os adeptos nas redes sociais, baseado em tecnologia de inteligência artificial (IA).

Não é uma sondagem, mas um reflexo de opiniões interpretadas por um modelo tecnológico. A atualização dos dados decorre desde os primeiros 15 minutos de cada jogo até 3 horas após o apito inicial. Projeto de colaboração entre a Augusta Labs e o Maisfutebol.