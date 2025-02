Nacional e Estoril mediram forças, no sábado, para a 22.ª jornada do campeonato. As duas equipas não foram além do empate, 2-2, num jogo que ficou marcado por um episódio de alegado racismo contra um dos jogadores do Estoril, cuja identidade não foi revelada.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, Ian Cathro, treinador do Estoril, denunciou a situação que, segundo apurou o Maisfutebol, foi praticada por adeptos presentes no estádio.

«Houve um momento, na primeira parte, de racismo contra um dos nossos jogadores. Não podemos esconder estes momentos. Tem de haver um processo, porque nós todos temos responsabilidade. Acho que temos todos uma grande responsabilidade nesta parte e por isso é importante dizer», disse o técnico dos «canarinhos».

Este domingo, o Estoril emitiu um comunicado oficial a dar conta do caso. «No decorrer da primeira parte do jogo de ontem, ocorreu uma situação que, aos dias de hoje, não cabe no desporto. A Estoril Praia – Futebol, SAD vem reforçar a responsabilidade de todos os intervenientes no jogo para deixar qualquer ato de discriminação racial de fora do futebol e do desporto», começam por dizer.

«É responsabilidade de todos que o futebol seja um espaço de inclusão, onde a diversidade seja celebrada e onde a rivalidade se limite ao jogo dentro das quatro linhas, sem nunca ultrapassar os limites do respeito e da dignidade humana. A Estoril Praia – Futebol, SAD manifesta o seu apoio a todos os atletas que sofrem com este tipo de discriminação», escreveu o clube da Linha de Cascais em comunicado.

O Nacional já reagiu às acusações levantadas pelos «estorilistas», através das plataformas oficiais do clube. «O Clube Desportivo Nacional – Futebol, SAD vem por este meio manifestar toda a sua surpresa e, em simultâneo, o repúdio por estas afirmações que colocam em causa o seu bom nome e os valores desta instituição centenária», começou por dizer a equipa insular.

«Visto que a alegada situação terá acontecido no decorrer da 1.ª parte do encontro, estranhamos que no referido momento, no tempo de intervalo e durante toda a 2.ª parte não tenha sido relatado por qualquer elemento afeto ao Estoril, de forma formal ou informal. Mais estranhamos que os supostos atos racistas não tenham sido presenciados por nenhum outro agente desportivo, tais como a equipa de arbitragem, os delegados da Liga Portugal, os delegados e staff do CD Nacional, as forças de segurança (PSP e empresa de segurança privada), entre outros presentes no Estádio da Madeira», acrescentaram.

O clube madeirense conclui a publicação dizendo que «não admitirá que qualquer treinador ou outro agente desportivo levante falsos testemunhos que atentem o bom nome do CD Nacional e dos seus associados.»