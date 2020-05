Depois de Quaresma ter respondido a André Ventura e de o primeiro-ministro António Costa o ter evocado em plena Assembleia da República, o FC Porto colocou-se ao lado do jogador.



Através da newsletter Dragões diário, os portistas elogiam a tomada de posição do internacional português contra a discriminação racial.



«Veio de Barcelona apelidado de Harry Potter, afirmou-se como rei das trivelas, tinha especial apetência para marcar ao Benfica, é hoje um portista doente e é também um cidadão exemplar. A fintar os adversários ou a dar letra a racistas, Quaresma sempre teve e tem talento até dizer chega. Este vídeo é só mais uma prova disso», escreveram os azuis e brancos, remetendo para alguns dos golos anotados por Quaresma ao serviço do clube.



Além do FC Porto, também o Sporting apoiou o seu ex-jogador.