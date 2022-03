Após o jogo contra o Sp. Braga, Lincoln queixou-se de atos racistas no final da partida entre os bracarenses e o Santa Clara. Esta quarta-feira, o médio brasileiro explicou que conversou com um dos autores dos atos racistas e que aceitou o seu pedido de desculpas.



O jogador dos açorianos elogiou a claque do emblema minhoto que promoveu a conversa entre este e um dos adeptos que alegadamente imitou sons de macaco nas bancadas.



«Estou aqui para esclarecer o que aconteceu comigo no jogo contra o Sp. Braga. Recebi diversas mensagens de apoio e de força, mas algumas pessoas acharam que me estava a querer promover com a situação. Não, o assunto é sério. Disseram que não me tinha queixado na hora. Não é por não ter queixado na hora que não houve um ato [racista]. Houve um ato de racismo e isso é sério e grave. Não podemos fechar os olhos para este tipo de situações», começou por dizer.



«Quero dar os parabéns à claque do Sp. Braga que se mexeu e encontrou os responsáveis pelos atos [racistas]. Um deles conversou comigo, pediu desculpa pelo ato. Eu aceitei as desculpas e deixei uma mensagem: aprendam com os erros e não voltem a fazer isso com outro tipo de pessoas. Não merecemos isso. Merecemos respeito. Temos de respeitar para sermos respeitados. Não me estava a promover com o que aconteceu. Espero que os outros elementos se arrependam. Façam o mesmo [que este adepto]. Não o façam por mim, façam-no pelo vosso bem e pelo vosso coração. Agradeço mais uma vez à claque do Sp. Braga por ter encontrado um dos responsáveis. E dou os parabéns a esse elemento pela iniciativa e pela hombridade. No meio dos erros reconheceu que errou. Pedido de desculpa aceite», acrescentou ainda.



Refira-se que após as acusações feitas por Lincoln e pelo Santa Clara, o Sp. Braga mostrou-se «surpreendido».